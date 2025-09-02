Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС в 2024 году увеличили расходы на оборону до 1,9 процента ВВП - 02.09.2025
Страны ЕС в 2024 году увеличили расходы на оборону до 1,9 процента ВВП
2025-09-02T09:46+0300
2025-09-02T09:46+0300
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Страны ЕС в 2024 году в совокупности увеличили на 19% расходы на оборону, до 343 миллиардов евро, по сравнению с 2023 годом, они составили 1,9% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза. "В 2024 году общие расходы на оборону 27 государств-членов ЕС достигли 343 миллиардов евро, что на 19% больше, чем в 2023 году, в результате чего расходы на оборону составили 1,9% от ВВП", - указывается в документе.
Экономика, ЕС
09:46 02.09.2025
 
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Страны ЕС в 2024 году в совокупности увеличили на 19% расходы на оборону, до 343 миллиардов евро, по сравнению с 2023 годом, они составили 1,9% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза.
"В 2024 году общие расходы на оборону 27 государств-членов ЕС достигли 343 миллиардов евро, что на 19% больше, чем в 2023 году, в результате чего расходы на оборону составили 1,9% от ВВП", - указывается в документе.
