Страны ЕС в 2024 году увеличили расходы на оборону до 1,9 процента ВВП
2025-09-02T09:46+0300
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Страны ЕС в 2024 году в совокупности увеличили на 19% расходы на оборону, до 343 миллиардов евро, по сравнению с 2023 годом, они составили 1,9% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза. "В 2024 году общие расходы на оборону 27 государств-членов ЕС достигли 343 миллиардов евро, что на 19% больше, чем в 2023 году, в результате чего расходы на оборону составили 1,9% от ВВП", - указывается в документе.
