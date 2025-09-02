Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП - 02.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250902/oborona-861630419.html
Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП
Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП - 02.09.2025, ПРАЙМ
Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП
Общие расходы стран ЕС на оборону в 2025 году могут превысить 2% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T09:47+0300
2025-09-02T09:47+0300
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861630263_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_084266c57e436ef99072f12b02bb5f19.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Общие расходы стран ЕС на оборону в 2025 году могут превысить 2% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза. "Оценочные данные свидетельствуют о том, что государства-члены могут выйти за рамки целевых показателей НАТО в 2% ВВП в 2025 году, достигнув 392 млрд евро или 2,1% от ВВП", - указывается в документе. Там отмечается, что "тренд подчеркивает внимание государств-членов к укреплению военного потенциала в ответ на меняющуюся обстановку безопасности и обязательство оснастить вооруженные силы государств-членов ЕС военным потенциалом, необходимым для обороны и сдерживания".
https://1prime.ru/20250901/ek-861580493.html
2025
ru-RU
ес, нато
ЕС, НАТО
09:47 02.09.2025
 
Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП

Оборонное агентство: расходы ЕС на оборону в 2025 году могут превысить 2% ВВП

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Общие расходы стран ЕС на оборону в 2025 году могут превысить 2% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза.
"Оценочные данные свидетельствуют о том, что государства-члены могут выйти за рамки целевых показателей НАТО в 2% ВВП в 2025 году, достигнув 392 млрд евро или 2,1% от ВВП", - указывается в документе.
Там отмечается, что "тренд подчеркивает внимание государств-членов к укреплению военного потенциала в ответ на меняющуюся обстановку безопасности и обязательство оснастить вооруженные силы государств-членов ЕС военным потенциалом, необходимым для обороны и сдерживания".
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС
Вчера, 12:18
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС
Вчера, 12:18
 
ЕСНАТО
 
 
