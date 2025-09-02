https://1prime.ru/20250902/oborona-861630419.html

Общие расходы стран ЕС на оборону могут превысить 2% ВВП

2025-09-02T09:47+0300

ес

нато

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Общие расходы стран ЕС на оборону в 2025 году могут превысить 2% ВВП, говорится в докладе Оборонного агентства Евросоюза. "Оценочные данные свидетельствуют о том, что государства-члены могут выйти за рамки целевых показателей НАТО в 2% ВВП в 2025 году, достигнув 392 млрд евро или 2,1% от ВВП", - указывается в документе. Там отмечается, что "тренд подчеркивает внимание государств-членов к укреплению военного потенциала в ответ на меняющуюся обстановку безопасности и обязательство оснастить вооруженные силы государств-членов ЕС военным потенциалом, необходимым для обороны и сдерживания".

ес, нато