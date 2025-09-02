https://1prime.ru/20250902/oborona-861636283.html

В ЕС отметили эффективность оборонных расходов России и Китая

В ЕС отметили эффективность оборонных расходов России и Китая

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Российские и китайские оборонные расходы эффективнее затрат Евросоюза, несмотря на то, что страны сообщества вместе выделяют на оборону больше средств, чем Россия и Китай, говорится в докладе Европейского оборонного агентства. "Хотя в бюджетном отношении ЕС в совокупности тратит на оборону больше, чем заявленные расходы как России, так и Китая… обе эти страны, вероятно, достигнут большей экономической эффективности оборонных расходов из-за более низких внутренних цен, интегрированного планирования, меньшей фрагментации и сокращения накладных расходов на персонал и структуру", - отмечается в документе. В агентстве указали, что новая цель НАТО по наращиванию непосредственных оборонных расходов до 3,5% ВВП потребует от многих государств-членов существенных инвестиций, "что включает дополнительно 254 миллиарда евро и увеличит общие расходы на оборону примерно до 635 миллиардов евро по сравнению с текущим прогнозом в 381 миллиард евро в 2025 году". На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

россия, китай, гаага, нато, ес