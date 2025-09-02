https://1prime.ru/20250902/oruzhie-861651044.html
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины - 02.09.2025, ПРАЙМ
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины
Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:47+0300
2025-09-02T14:47+0300
2025-09-02T14:47+0300
вооружения
украина
сша
германия
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650874_33:0:3174:1767_1920x0_80_0_0_d9d322a1452e52b11569549697d82bf1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден. "Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден. Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО. Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
https://1prime.ru/20250902/erdogan-861648475.html
украина
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650874_444:0:2800:1767_1920x0_80_0_0_a0aee0a3cc47472728a3c53593a75256.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, германия, дональд трамп, нато, ес
Вооружения, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины
Люксембург примет участие в закупке оружия для Украины на полмиллиарда долларов
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден.
"Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.
Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Эрдоган обозначил способ прекращения конфликта на Украине