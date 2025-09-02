Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины - 02.09.2025, ПРАЙМ
Люксембург примет участие в новом пакете закупок оружия у США для Украины
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден. "Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден. Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО. Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Люксембург примет участие в следующем пакете закупок оружия у США для Украины на 500 миллионов долларов, заявил люксембургский премьер Люк Фриден.
"Мы профинансируем вместе с другими странами, которые нам еще предстоит найти, пакет уже доступного вооружения, по большей части американского, которое мы предоставим Украине. В течение нескольких следующих недель мы найдем страны, которые захотят в этом поучаствовать. Обычно это пакеты стоимостью 500 миллионов", - сказал Фриден.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.
Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
