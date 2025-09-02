Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев - 02.09.2025
Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев
Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. | 02.09.2025, ПРАЙМ
вооружения
технологии
россия
япония
токио
николай патрушев
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Учитывая её (Японии - ред.) технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. По его словам, мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Токио еще во время Второй мировой войны, но разгром Японии в 1945 году приостановил эту программу на многие годы. "Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства", - добавил Патрушев.
технологии, россия, япония, токио, николай патрушев
Вооружения, Технологии, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, Николай Патрушев
Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Учитывая её (Японии - ред.) технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.
По его словам, мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Токио еще во время Второй мировой войны, но разгром Японии в 1945 году приостановил эту программу на многие годы.
"Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства", - добавил Патрушев.
