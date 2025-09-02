https://1prime.ru/20250902/patrushev-861632084.html
Япония способна создать собственное ядерное оружие, заявил Патрушев
2025-09-02T10:15+0300
вооружения
технологии
россия
япония
токио
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860165139_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a9d44341401cbdfeaeee1e8d5037c07.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Япония способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Учитывая её (Японии - ред.) технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. По его словам, мало кто сегодня вспоминает о том, что собственная ядерная программа была у Токио еще во время Второй мировой войны, но разгром Японии в 1945 году приостановил эту программу на многие годы. "Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства", - добавил Патрушев.
технологии, россия, япония, токио, николай патрушев
