2025-09-02T12:24+0300
2025-09-02T12:24+0300
экономика
россия
китай
владимир путин
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай подписали более 20 совместных документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНР, соответствующий список опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Кремля, список состоит из 22 документов.
китай
россия, китай, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
12:24 02.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоднятие российского флага в Шанхае
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай подписали более 20 совместных документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНР, соответствующий список опубликован на сайте Кремля.
"Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Кремля, список состоит из 22 документов.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
11:26
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
