Россия и Китай подписали более 20 совместных документов

2025-09-02T12:24+0300

экономика

россия

китай

владимир путин

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай подписали более 20 совместных документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНР, соответствующий список опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Кремля, список состоит из 22 документов.

китай

россия, китай, владимир путин