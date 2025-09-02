https://1prime.ru/20250902/pekin-861638946.html
Россия и Китай подписали более 20 совместных документов
Россия и Китай подписали более 20 совместных документов
2025-09-02T12:24+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай подписали более 20 совместных документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНР, соответствующий список опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Кремля, список состоит из 22 документов.
