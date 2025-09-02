Подсчитано, насколько вырастет пенсия, если обратиться за ней позже

https://1prime.ru/20250902/pensiya-861608027.html

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Если гражданин решит отложить выход на пенсию по достижении положенного возраста, то за каждый дополнительно отработанный год сможет получить прибавку к пенсии в виде повышающего коэффициент. В каких случаях это выгодно, агентству "Прайм" рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.Общий размер страховой пенсии по старости складывается из двух частей:Если выйти на пенсию на год позже положенного срока, то повышающий коэффициент для ИПК составит 1,07 (т.е. будет увеличен на 7%), а для фиксированной выплаты повышающий коэффициент составит 1,056 (т.е. будет увеличена на 5,6%). Если отложить выход на пенсию на два года, ИПК будет увеличен на 15%, фиксированная выплата – на 12%; на 5 лет – ИПК увеличится на 45%, фиксированная выплата – на 36%, на 10 лет – ИПК увеличится на 132%, фиксированная выплата – на 111%."Таким образом, каждый год отложенной пенсии дает возможность всё больше увеличивать ее итоговый размер. На сколько именно можно увеличить размер пенсии в рублях, зависит от величины ИПК (в расчете которого учитывается заработная плата и страховой стаж), стоимости ИПК на момент принятия решения об отсрочке выхода на пенсию и установленного на этот же момент размера фиксированной выплаты", - пояснила Мусиенко.Например, в 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен в размере 8907,7 рублей, а стоимость ИПК – 145,69 рублей. Предположим, Ваш ИПК к выходу на пенсию составляет 70. В этом случае общий размер Вашей пенсии составит: 70*145,69 + 8907,7 = 19106 рублей.Если выйти на пенсию позже на год, то ее размер будет: 70*1,07*145,69 + 8907,7*1,056 = 20318,71 рублей. Иными словами, без учета индексации стоимости ИПК и фиксированной выплаты, а также роста ИПК за счет работы дополнительный год работы позволяет увеличить пенсию минимум на 6%. Если же произвести аналогичный расчет для выхода на пенсию позже на пять лет, то размер пенсии составит 26902 рубля (т.е. увеличена на 41%).Для того, чтобы понять, насколько это выгодно, целесообразно рассчитать размер возможной к получению пенсии. Информацию о размере Вашего ИПК можно запросить в СФР через личный кабинет (выписка формируется за несколько минут), а стоимость ИПК и размер фиксированной выплаты утверждаются ежегодно – информация доступна в нормативно-правовых справочниках. Чем выше получится размер предполагаемой пенсии, тем выгоднее ее отложить хотя бы на несколько лет, поскольку увеличение идет в процентах от текущего уровня ИПК и фиксированной выплаты, рассуждает эксперт."Если Ваша заработная плата находится на уровне средней по региону и выше, то отложить выход на пенсию на несколько лет будет целесообразно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в период работы Вы сохраните высокий уровень дохода. Во-вторых, высокий уровень "белого" дохода обеспечивает высокие страховые взносы, а значит большой ИПК. Каждый дополнительный год работы будет не только давать Вам повышающий коэффициент, но и значительный рост самого ИПК, что уже позволит увеличить будущую пенсию кратно", - заключила Мусиенко.

