Подсчитано, насколько вырастет пенсия, если обратиться за ней позже

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Если гражданин решит отложить выход на пенсию по достижении положенного возраста, то за каждый дополнительно отработанный год сможет получить прибавку к пенсии в виде повышающего коэффициент. В каких случаях это выгодно, агентству "Прайм" рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.Общий размер страховой пенсии по старости складывается из двух частей:Если выйти на пенсию на год позже положенного срока, то повышающий коэффициент для ИПК составит 1,07 (т.е. будет увеличен на 7%), а для фиксированной выплаты повышающий коэффициент составит 1,056 (т.е. будет увеличена на 5,6%). Если отложить выход на пенсию на два года, ИПК будет увеличен на 15%, фиксированная выплата – на 12%; на 5 лет – ИПК увеличится на 45%, фиксированная выплата – на 36%, на 10 лет – ИПК увеличится на 132%, фиксированная выплата – на 111%."Таким образом, каждый год отложенной пенсии дает возможность всё больше увеличивать ее итоговый размер. На сколько именно можно увеличить размер пенсии в рублях, зависит от величины ИПК (в расчете которого учитывается заработная плата и страховой стаж), стоимости ИПК на момент принятия решения об отсрочке выхода на пенсию и установленного на этот же момент размера фиксированной выплаты", - пояснила Мусиенко.Например, в 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен в размере 8907,7 рублей, а стоимость ИПК – 145,69 рублей. Предположим, Ваш ИПК к выходу на пенсию составляет 70. В этом случае общий размер Вашей пенсии составит: 70*145,69 + 8907,7 = 19106 рублей.Если выйти на пенсию позже на год, то ее размер будет: 70*1,07*145,69 + 8907,7*1,056 = 20318,71 рублей. Иными словами, без учета индексации стоимости ИПК и фиксированной выплаты, а также роста ИПК за счет работы дополнительный год работы позволяет увеличить пенсию минимум на 6%. Если же произвести аналогичный расчет для выхода на пенсию позже на пять лет, то размер пенсии составит 26902 рубля (т.е. увеличена на 41%).Для того, чтобы понять, насколько это выгодно, целесообразно рассчитать размер возможной к получению пенсии. Информацию о размере Вашего ИПК можно запросить в СФР через личный кабинет (выписка формируется за несколько минут), а стоимость ИПК и размер фиксированной выплаты утверждаются ежегодно – информация доступна в нормативно-правовых справочниках. Чем выше получится размер предполагаемой пенсии, тем выгоднее ее отложить хотя бы на несколько лет, поскольку увеличение идет в процентах от текущего уровня ИПК и фиксированной выплаты, рассуждает эксперт."Если Ваша заработная плата находится на уровне средней по региону и выше, то отложить выход на пенсию на несколько лет будет целесообразно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в период работы Вы сохраните высокий уровень дохода. Во-вторых, высокий уровень "белого" дохода обеспечивает высокие страховые взносы, а значит большой ИПК. Каждый дополнительный год работы будет не только давать Вам повышающий коэффициент, но и значительный рост самого ИПК, что уже позволит увеличить будущую пенсию кратно", - заключила Мусиенко.
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Если гражданин решит отложить выход на пенсию по достижении положенного возраста, то за каждый дополнительно отработанный год сможет получить прибавку к пенсии в виде повышающего коэффициент. В каких случаях это выгодно, агентству "Прайм" рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.
Общий размер страховой пенсии по старости складывается из двух частей:
- ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент, также называемый гражданами "пенсионные баллы") * стоимость ИПК
- Фиксированной выплаты к страховой пенсии
Если выйти на пенсию на год позже положенного срока, то повышающий коэффициент для ИПК составит 1,07 (т.е. будет увеличен на 7%), а для фиксированной выплаты повышающий коэффициент составит 1,056 (т.е. будет увеличена на 5,6%). Если отложить выход на пенсию на два года, ИПК будет увеличен на 15%, фиксированная выплата – на 12%; на 5 лет – ИПК увеличится на 45%, фиксированная выплата – на 36%, на 10 лет – ИПК увеличится на 132%, фиксированная выплата – на 111%.
"Таким образом, каждый год отложенной пенсии дает возможность всё больше увеличивать ее итоговый размер. На сколько именно можно увеличить размер пенсии в рублях, зависит от величины ИПК (в расчете которого учитывается заработная плата и страховой стаж), стоимости ИПК на момент принятия решения об отсрочке выхода на пенсию и установленного на этот же момент размера фиксированной выплаты", - пояснила Мусиенко.
Например, в 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен в размере 8907,7 рублей, а стоимость ИПК – 145,69 рублей. Предположим, Ваш ИПК к выходу на пенсию составляет 70. В этом случае общий размер Вашей пенсии составит: 70*145,69 + 8907,7 = 19106 рублей.
Если выйти на пенсию позже на год, то ее размер будет: 70*1,07*145,69 + 8907,7*1,056 = 20318,71 рублей. Иными словами, без учета индексации стоимости ИПК и фиксированной выплаты, а также роста ИПК за счет работы дополнительный год работы позволяет увеличить пенсию минимум на 6%. Если же произвести аналогичный расчет для выхода на пенсию позже на пять лет, то размер пенсии составит 26902 рубля (т.е. увеличена на 41%).
Для того, чтобы понять, насколько это выгодно, целесообразно рассчитать размер возможной к получению пенсии. Информацию о размере Вашего ИПК можно запросить в СФР через личный кабинет (выписка формируется за несколько минут), а стоимость ИПК и размер фиксированной выплаты утверждаются ежегодно – информация доступна в нормативно-правовых справочниках. Чем выше получится размер предполагаемой пенсии, тем выгоднее ее отложить хотя бы на несколько лет, поскольку увеличение идет в процентах от текущего уровня ИПК и фиксированной выплаты, рассуждает эксперт.
"Если Ваша заработная плата находится на уровне средней по региону и выше, то отложить выход на пенсию на несколько лет будет целесообразно сразу по нескольким причинам. Во-первых, в период работы Вы сохраните высокий уровень дохода. Во-вторых, высокий уровень "белого" дохода обеспечивает высокие страховые взносы, а значит большой ИПК. Каждый дополнительный год работы будет не только давать Вам повышающий коэффициент, но и значительный рост самого ИПК, что уже позволит увеличить будущую пенсию кратно", - заключила Мусиенко.