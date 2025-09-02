Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились - 02.09.2025
Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.
После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
Заголовок открываемого материала