Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились
Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились - 02.09.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025
2025-09-02T13:58+0300
2025-09-02T13:58+0300
2025-09-02T13:58+0300
политика
россия
владимир путин
роберт фицо
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.
россия, владимир путин, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились
Переговоры Путина и премьера Словакии Фицо завершились в Пекине