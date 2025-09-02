Переговоры Путина и премьера Словакии в Пекине завершились

https://1prime.ru/20250902/peregovory-861646936.html

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине завершились, передаёт корреспондент РИА Новости. После открытой части переговоров у Путина и Фицо была беседа тет-а-тет, сообщали в Кремле.

