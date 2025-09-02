https://1prime.ru/20250902/peregovory-861657907.html

Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии

Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

