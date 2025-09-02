Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии
Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии

Президенты России и Сербии Путин и Вучич провели переговоры в Пекине

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВучич и Путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президенты России и Сербии, Владимир Путин и Александр Вучич, провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.
Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Зарубежные страны. Швеция - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Глава минфина Сербии лично убедился в снижении цен на основные товары
