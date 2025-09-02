https://1prime.ru/20250902/perm-861661576.html

В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей

ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Пермское министерство тарифного регулирования и энергетики опровергло информацию о поставке горючего для нужд СВО за счет жителей региона, сообщил краевой центр управления регионом. Ранее в ряде местных пабликов появился документ за подписью и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергея Россихина. В распоряжении указывалось, что 50% горюче-смазочных материалов, купленных пермяками на АЗС, будут передаваться государству для нужд СВО. "Это не соответствует действительности. Цены на горюче-смазочные материалы ведомство не устанавливает, а подпись Сергея Россихина в предоставленном документе фейковая", - сообщает в своем Telegram-канале краевой ЦУР со ссылкой на региональное министерство тарифов.

