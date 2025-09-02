Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей - 02.09.2025
https://1prime.ru/20250902/perm-861661576.html
В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей
В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей
Пермское министерство тарифного регулирования и энергетики опровергло информацию о поставке горючего для нужд СВО за счет жителей региона, сообщил краевой центр | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T16:42+0300
2025-09-02T16:42+0300
бизнес
пермский край
https://cdnn.1prime.ru/img/83474/13/834741332_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_03ae5201b86896450161cefd2273f057.jpg
ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Пермское министерство тарифного регулирования и энергетики опровергло информацию о поставке горючего для нужд СВО за счет жителей региона, сообщил краевой центр управления регионом. Ранее в ряде местных пабликов появился документ за подписью и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергея Россихина. В распоряжении указывалось, что 50% горюче-смазочных материалов, купленных пермяками на АЗС, будут передаваться государству для нужд СВО. "Это не соответствует действительности. Цены на горюче-смазочные материалы ведомство не устанавливает, а подпись Сергея Россихина в предоставленном документе фейковая", - сообщает в своем Telegram-канале краевой ЦУР со ссылкой на региональное министерство тарифов.
https://1prime.ru/20250830/toplivo-861504969.html
пермский край
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83474/13/834741332_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_5d7f2b9d864ba8ecb152a22f77e2068a.jpg
бизнес, пермский край
Бизнес, Пермский край
16:42 02.09.2025
 
В Перми опровергли сообщения о поставке горючего для СВО за счет жителей

Минтарифов Пермского края опровергло сообщения о поставке горючего для нужд СВО

ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Пермское министерство тарифного регулирования и энергетики опровергло информацию о поставке горючего для нужд СВО за счет жителей региона, сообщил краевой центр управления регионом.
Ранее в ряде местных пабликов появился документ за подписью и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергея Россихина. В распоряжении указывалось, что 50% горюче-смазочных материалов, купленных пермяками на АЗС, будут передаваться государству для нужд СВО.
"Это не соответствует действительности. Цены на горюче-смазочные материалы ведомство не устанавливает, а подпись Сергея Россихина в предоставленном документе фейковая", - сообщает в своем Telegram-канале краевой ЦУР со ссылкой на региональное министерство тарифов.
Бизнес, Пермский край
 
 
