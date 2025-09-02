https://1prime.ru/20250902/peskov-861670069.html

Песков объяснил аллегорию Фицо о жабе на дне колодца

Песков объяснил аллегорию Фицо о жабе на дне колодца - 02.09.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил аллегорию Фицо о жабе на дне колодца

Словами о "жабе", которая "сидит на дне колодца", премьер Словакии Роберт Фицо объяснил то, насколько страны Евросоюза не понимают, что происходит в мире,... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T20:57+0300

2025-09-02T20:57+0300

2025-09-02T20:58+0300

политика

дмитрий песков

роберт фицо

владимир путин

евросоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Словами о "жабе", которая "сидит на дне колодца", премьер Словакии Роберт Фицо объяснил то, насколько страны Евросоюза не понимают, что происходит в мире, сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. "Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху. Это собственно такая аллегория. То есть, мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС и "ШОС плюс" накануне. А он говорит: у нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит", - сказал Песков на видео с его комментарием, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести". Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Перед приездом в Пекин президент России работал в городе Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, роберт фицо, владимир путин, евросоюз