Политика
2025-09-02T20:57+0300
2025-09-02T20:58+0300
политика
дмитрий песков
роберт фицо
владимир путин
евросоюз
дмитрий песков, роберт фицо, владимир путин, евросоюз
Политика, Дмитрий Песков, Роберт Фицо, Владимир Путин, Евросоюз
20:57 02.09.2025 (обновлено: 20:58 02.09.2025)
 
Песков объяснил аллегорию Фицо о жабе на дне колодца

Песков разъяснил аллегорию Фицо о жабе, сидящей на дне колодца

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Словами о "жабе", которая "сидит на дне колодца", премьер Словакии Роберт Фицо объяснил то, насколько страны Евросоюза не понимают, что происходит в мире, сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху.
"Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху. Это собственно такая аллегория. То есть, мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС и "ШОС плюс" накануне. А он говорит: у нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит", - сказал Песков на видео с его комментарием, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести".
Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Перед приездом в Пекин президент России работал в городе Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
Политика
 
 
