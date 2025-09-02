Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине - 02.09.2025
"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине
"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину абсолютно бессмысленны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину абсолютно бессмысленны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Глушилка GPS, видимо, немного повредила мозги Урсуле фон дер Ляйен, которая заявила о том, что “Еврокомиссия разработала план размещения европейских войск в Украине”. Во-первых, скажите бабушке, что у ЕК нет “войск”, и даже права их где-то размещать от чьего-то имени. Во-вторых, решения ЕС все еще принимаются единогласно, а консенсуса там и рядом по этому вопросу нет. Поэтому “европейский” план - это чушь и фейк", — отметил он.На прошлой неделе глава Европейской комиссии сообщила, что страны ЕС разрабатывают конкретные планы по отправке военных на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. Она отметила, что у блока есть чётко определённая дорожная карта, которая получила одобрение в Белом доме. В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время этой встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, которые существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска присутствовать на Украине не будут. Как передавало агентство Bloomberg, гарантии безопасности от США и Европы для Киева будут основываться на поддержке "коалиции желающих", что может включать в себя многонациональные силы.
"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине

Дубинский: европейский план по размещению войск на Украине не имеет смысла

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину абсолютно бессмысленны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Глушилка GPS, видимо, немного повредила мозги Урсуле фон дер Ляйен, которая заявила о том, что “Еврокомиссия разработала план размещения европейских войск в Украине”. Во-первых, скажите бабушке, что у ЕК нет “войск”, и даже права их где-то размещать от чьего-то имени. Во-вторых, решения ЕС все еще принимаются единогласно, а консенсуса там и рядом по этому вопросу нет. Поэтому “европейский” план - это чушь и фейк", — отметил он.
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
27 июня, 10:54
СМИ раскрыли, какой удар получила Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
27 июня, 10:54
На прошлой неделе глава Европейской комиссии сообщила, что страны ЕС разрабатывают конкретные планы по отправке военных на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. Она отметила, что у блока есть чётко определённая дорожная карта, которая получила одобрение в Белом доме.
В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время этой встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, которые существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска присутствовать на Украине не будут.
Как передавало агентство Bloomberg, гарантии безопасности от США и Европы для Киева будут основываться на поддержке "коалиции желающих", что может включать в себя многонациональные силы.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Фицо рассказал, как его "ужасно отругала" Урсула фон дер Ляйен
31 марта, 19:15
 
УКРАИНАКиевСШАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСЕК
 
 
