https://1prime.ru/20250902/plan-861673076.html

"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине

"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ

"Повредила мозги": в Киеве резко ответили на план фон дер Ляйен по Украине

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину абсолютно бессмысленны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T23:52+0300

2025-09-02T23:52+0300

2025-09-02T23:52+0300

украина

киев

сша

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

дональд трамп

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину абсолютно бессмысленны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Глушилка GPS, видимо, немного повредила мозги Урсуле фон дер Ляйен, которая заявила о том, что “Еврокомиссия разработала план размещения европейских войск в Украине”. Во-первых, скажите бабушке, что у ЕК нет “войск”, и даже права их где-то размещать от чьего-то имени. Во-вторых, решения ЕС все еще принимаются единогласно, а консенсуса там и рядом по этому вопросу нет. Поэтому “европейский” план - это чушь и фейк", — отметил он.На прошлой неделе глава Европейской комиссии сообщила, что страны ЕС разрабатывают конкретные планы по отправке военных на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. Она отметила, что у блока есть чётко определённая дорожная карта, которая получила одобрение в Белом доме. В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время этой встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с теми, которые существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его президентстве американские войска присутствовать на Украине не будут. Как передавало агентство Bloomberg, гарантии безопасности от США и Европы для Киева будут основываться на поддержке "коалиции желающих", что может включать в себя многонациональные силы.

https://1prime.ru/20250627/lyayen-858957025.html

https://1prime.ru/20250331/poshliny-856260694.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дональд трамп, ес, ек