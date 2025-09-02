https://1prime.ru/20250902/postavki-861623310.html

"Газпром" и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа по дальневосточному маршруту, сообщил журналистам глава российской компании Алексей Миллер. "В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.

