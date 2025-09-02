https://1prime.ru/20250902/pribytie-861621041.html

Прибытие 11 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается

НОВОСИБИРСК, 2 сен - ПРАЙМ. Прибытие 11 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, 2 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Якутска, два рейса из Владивостока, рейс из Пекина (КНР), Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Красноярска, Петропавловска-Камчатского и другие. Как сообщалось, в минувший понедельник 1 сентября на прилет в аэропорт Новосибирска задерживались более 35 авиарейсов.

