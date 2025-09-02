Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества

https://1prime.ru/20250902/proekty-861629204.html
2025-09-02T09:35+0300
экономика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.
