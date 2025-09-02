https://1prime.ru/20250902/proekty-861629204.html

Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества

Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.

китай

