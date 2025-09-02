Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества - 02.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества
Си Цзиньпин призвал Россию создавать образцовые проекты сотрудничества
экономика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
09:35 02.09.2025
 
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия и Китай должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит МИД КНР.
Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве
09:13
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала