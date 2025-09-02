https://1prime.ru/20250902/programma-861649496.html

В ЕС назвали условие для решения вопроса по ядерной программе Ирана

В ЕС назвали условие для решения вопроса по ядерной программе Ирана - 02.09.2025, ПРАЙМ

В ЕС назвали условие для решения вопроса по ядерной программе Ирана

Вопрос иранской ядерной программы может быть решен только путем дипломатии, 30-дневное окно до возобновления санкций ООН против Тегерана должно позволить найти... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T14:21+0300

2025-09-02T14:21+0300

2025-09-02T14:21+0300

политика

мировая экономика

иран

тегеран

великобритания

кая каллас

оон

мид

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – ПРАЙМ. Вопрос иранской ядерной программы может быть решен только путем дипломатии, 30-дневное окно до возобновления санкций ООН против Тегерана должно позволить найти решение, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни. В субботу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Великобритания, Франция и Германия несколько недель назад были готовы отложить решение о восстановлении международных санкций против Ирана в обмен на ряд условий со стороны Тегерана. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. "Мяч на стороне Тегерана, и верховный представитель (глава дипломатии ЕС Кая Каллас – ред.) будет продолжать делать все возможное, чтобы найти и способствовать результативным переговорам, потому что в отношении ядерной программы Ирана на самом деле может быть найдено только дипломатическое решение", - сказал аль-Ануни. Он добавил, что у участников переговоров есть 30-дневный промежуток времени для поиска решения до введения санкций ООН. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее заявил, что иранская сторона откажется от текущего уровня сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если Европа задействует механизм восстановления международных санкций против Тегерана. В конце августа Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца месяца или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы. Кроме этого, в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. По данным иранского МИД, на данный момент в Иране действует несколько инспекторов МАГАТЭ, поскольку готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации.

https://1prime.ru/20250902/likhachev-861635093.html

иран

тегеран

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, тегеран, великобритания, кая каллас, оон, мид, магатэ