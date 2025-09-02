https://1prime.ru/20250902/prokuratura-861620288.html

Прокуратура обжаловала приговор экс-министру транспорта Самарской области

САМАРА, 2 сен - ПРАЙМ. Прокуратура и сторона защиты обжаловали приговор экс-министру транспорта Самарской области Ивана Пивкина, которого суд признал виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из материалов следует, что 26 августа сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор, 27 августа Октябрьский районный суд Самары принял ее к рассмотрению. Прокурор также направил жалобу, однако ее вернули для пересоставления. В прокуратуре Самарской области уточнили РИА Новости, что повторно подали апелляционную жалобу. В начале августа Октябрьский районный суд Самары назначил Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штраф в 480 тысяч рублей, а затем отменил его, учтя срок содержания под стражей. Самарского экс-министра транспорта освободили из-под стражи, оставив его под подпиской о невыезде. Изначально Пивкину вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. Следствие считало, что Пивкин заставил чувашскую компанию привлечь "Амонд" в качестве субподрядчика на выполнение части работ на сумму более 841 миллиона рублей. На прениях гособвинение просило назначить Пивкину 8 лет колонии.

