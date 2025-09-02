https://1prime.ru/20250902/putin-861616570.html
Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд международных контактов в третий день своего визита в Китай.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице, где глава государства проведет ряд двусторонних встреч, а также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны.
ПЕРЕГОВОРЫ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Переговоры лидеров России и Китая начнутся в трехстороннем формате с участием президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем Путин и Си Цзиньпин побеседуют в "узком формате", как уточнили в Кремле накануне визита в Китай, разговор пройдет "за чашкой чая". Продолжатся российско-китайские переговоры в формате официального завтрака с участием делегаций.
В Пекине лидеры России и Китая проведут уже вторые очные переговоры на высшем уровне в этом году. Предыдущие состоялись в мае в Москве. Тогда председатель Си Цзиньпин приезжал в Россию на праздничные мероприятия в честь Дня Победы, а накануне празднований в Кремле состоялись российско-китайские переговоры. Беседа тет-а-тет в Москве тоже проходила за чаепитием.
Свое общение главы государств начали накануне в Тяньцзине. Российский президент подробно проинформировал коллегу из Китая о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
С российской стороны в переговорах примет участие представительная делегация, в ее состав входят вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СВЯЗКА РОССИЯ – КИТАЙ
Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что отношения России и Китая находятся сейчас на наивысшем за всю историю уровне. Президент России неоднократно подчеркивал, что две страны выстраивают свои отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, и эти связи не зависят от политической конъюнктуры. Председатель КНР со своей стороны заявлял, что Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту.
Лидеры двух стран в февральском телефонном разговоре подчеркнули, что внешнеполитическая связка России и КНР является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Эта связка, как заявляли в Кремле, "носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо".
Путин отмечал, что отношения России и КНР в условиях мировой турбулентности укрепляют стабильность в мире. По его словам, Москва и Пекин совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе в ООН, БРИКС и ШОС. Стороны не раз отмечали, что позиции России и Китая по большинству вопросов международной повестки близки или полностью совпадают.
Председатель КНР, как и лидеры Индии, Бразилии, ЮАР, уделяет внимание вопросам украинского урегулирования, и подтверждал готовность содействовать поиску путей мирного разрешения этого конфликта. Путин не раз публично высказывал благодарность за эти мирные инициативы и отмечал, что Россия признательна партнерам за стремление к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса.
Китай сейчас занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР. В прошлом году взаимный товарооборот двух стран увеличился на 7,5% и достиг нового рекорда в 245 миллиардов долларов. Рекордные показатели товарооборота России и Китая - не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, отмечал Путин в мае.
Локомотивом в сотрудничестве России и Китая, по словам российского президента, является энергетика. Китай сейчас является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, отмечал Путин.
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ, КИТАЯ И МОНГОЛИИ
Российско-китайские переговоры в Пекине будет предварять трехсторонняя встречу лидеров России, Китая и Монголии. В подобном формате главы государств встретятся в седьмой раз. Страны объединяет масштабный проект поставок газа с месторождения Западной Сибири в КНР через территорию Монголии на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае еще в 2015 году. В последний раз тема строительства газопровода поднималась на предыдущей трехсторонней встрече, которая прошла в 2022 году на полях саммита ШОС в Самарканде.
В Кремле отмечали, что предстоящая встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в трехстороннем формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества. Ушаков накануне подчеркнул, что Москва всячески поддерживает этот формат и считает его весьма важным, поскольку он затрагивает сотрудничество между тремя соседними, близкими государствами.
ПРОДОЛЖЕНИЕ МАРАФОНА ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ
Путин в Китае уже провел ряд двусторонних встреч. На полях саммита ШОС российский президент встретился, в том числе, с премьером Армении Николом Пашиняном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, некоторые контакты состоялись "на ногах" в кулуарах форума.
В Пекине запланированы беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александаром Вучичем. Также Путин проведет встречу с с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как ранее сообщал Ушаков, не исключено, что график контактов российского президента в Китае будет расширяться.
