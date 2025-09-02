https://1prime.ru/20250902/putin-861620785.html
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС
2025-09-02T05:56+0300
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что многие на Западе согласились бы с российским президентом Владимиром Путиным, призвавшим вернуть традиционные ценности в мировую политику.“Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним”, — отметил журналист, комментируя выступление Путина на саммите ШОС.В воскресенье президент Путин начал четырехдневный визит в Китай. Во время этого визита он принял участие в саммите ШОС. На саммите российский лидер отметил, что традиционные ценности исчезают из международной повестки, и подчеркнул необходимость их возвращения.Кроме того, Путин провел двусторонние разговоры с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.В дополнение к этому, президент России станет почетным гостем на праздновании в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
