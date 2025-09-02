Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС - 02.09.2025
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС
Журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что многие на Западе согласились бы с российским президентом Владимиром Путиным, призвавшим вернуть традиционные... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что многие на Западе согласились бы с российским президентом Владимиром Путиным, призвавшим вернуть традиционные ценности в мировую политику."Президент Путин высказался о "глобальном упадке традиционных ценностей". Он не боится, а провозглашает: "Пришло время вернуть их". Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним", — отметил журналист, комментируя выступление Путина на саммите ШОС.В воскресенье президент Путин начал четырехдневный визит в Китай. Во время этого визита он принял участие в саммите ШОС. На саммите российский лидер отметил, что традиционные ценности исчезают из международной повестки, и подчеркнул необходимость их возвращения.Кроме того, Путин провел двусторонние разговоры с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.В дополнение к этому, президент России станет почетным гостем на праздновании в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Журналист раскрыл, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что многие на Западе согласились бы с российским президентом Владимиром Путиным, призвавшим вернуть традиционные ценности в мировую политику.
“Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним”, — отметил журналист, комментируя выступление Путина на саммите ШОС.
В воскресенье президент Путин начал четырехдневный визит в Китай. Во время этого визита он принял участие в саммите ШОС. На саммите российский лидер отметил, что традиционные ценности исчезают из международной повестки, и подчеркнул необходимость их возвращения.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
03:16
Кроме того, Путин провел двусторонние разговоры с зарубежными лидерами. В его расписании также значится визит в Пекин, где планируется трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других стран.
В дополнение к этому, президент России станет почетным гостем на праздновании в Пекине, посвященном 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Саммит ШОС — 2025
В Киеве раскрыли, что будет с Украиной после саммита ШОС
01:16
 
