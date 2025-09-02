https://1prime.ru/20250902/putin-861621469.html
Путин использует многосторонние форматы для проведения контактов
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков "Известиям".
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.
