02.09.2025
Путин использует многосторонние форматы для проведения контактов
2025-09-02T06:30+0300
2025-09-02T06:30+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков "Известиям". Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.
06:30 02.09.2025
 
Путин использует многосторонние форматы для проведения контактов

Песков: Путин использует многосторонние форматы для проведения большого числа контактов

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков "Известиям".
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.
 
