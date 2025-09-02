https://1prime.ru/20250902/putin-861621732.html
Путин назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.
"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - сказал Путин.
