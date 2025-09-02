https://1prime.ru/20250902/putin-861621881.html
Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи
2025-09-02T06:45+0300
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал свою рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии, которая стартовала в Доме народных собраний, передает корреспондент РИА Новости.
В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз.
В составе российской делегации во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, а также министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В Кремле отмечали, что сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в данном формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
