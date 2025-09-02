https://1prime.ru/20250902/putin-861621881.html

Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи

Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи - 02.09.2025, ПРАЙМ

Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи

Добавлен третий абзац. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T06:45+0300

2025-09-02T06:45+0300

2025-09-02T06:45+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

китай

сергей лавров

максим орешкин

юрий ушаков

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861621881.jpg?1756784726

Добавлен третий абзац. ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал свою рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии, которая стартовала в Доме народных собраний, передает корреспондент РИА Новости. В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз. В составе российской делегации во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, а также министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В Кремле отмечали, что сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в данном формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, китай, сергей лавров, максим орешкин, юрий ушаков, мид рф, мид, газпром