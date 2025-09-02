Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи - 02.09.2025
Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал свою рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии, которая стартовала в Доме народных собраний, передает корреспондент РИА Новости. В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз. В составе российской делегации во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, а также министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В Кремле отмечали, что сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в данном формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
06:45 02.09.2025
 
Путин начал рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи

Путин начал работу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии

Добавлен третий абзац.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал свою рабочую программу в Пекине с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии, которая стартовала в Доме народных собраний, передает корреспондент РИА Новости.
В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз.
В составе российской делегации во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, а также министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
В Кремле отмечали, что сегодняшняя трехсторонняя встреча состоится после "большого разрыва", поэтому важно подвести итоги этой работы, которая проводилась в данном формате в прошедшие три года, и наметить конкретные планы дальнейшего развития сотрудничества.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
 
