Россия готова укреплять стратегическое сотрудничество с КНР, заявил Путин

2025-09-02T09:38+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин. Российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. "Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - приводит слова российского лидера Центральное телевидение Китая.

китай

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин