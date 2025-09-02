https://1prime.ru/20250902/putin-861629587.html
Россия готова укреплять стратегическое сотрудничество с КНР, заявил Путин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин. Российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. "Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - приводит слова российского лидера Центральное телевидение Китая.
