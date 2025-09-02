https://1prime.ru/20250902/putin-861633481.html

Путин проведет серию двусторонних встреч в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля. "Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле. Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай". Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.

