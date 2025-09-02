Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет серию двусторонних встреч в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине - 02.09.2025
Путин проведет серию двусторонних встреч в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
2025-09-02T10:31+0300
2025-09-02T10:31+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля. "Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле. Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай". Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.
10:31 02.09.2025
 
Путин проведет серию двусторонних встреч в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля.
"Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле.
Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров.
В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай".
Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
В США увидели послание во встрече Путина и Си в Пекине
09:59
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
