СМИ: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым
СМИ: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым - 02.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым
Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым, другие лидеры охотно проводят встречи с ним, пишет газета New York... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:17+0300
2025-09-02T12:17+0300
2025-09-02T12:17+0300
политика
россия
запад
индия
иран
владимир путин
шос
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым, другие лидеры охотно проводят встречи с ним, пишет газета New York Times по итогам саммита ШОС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. "Путина на мировой арене встречают с возрастающей теплотой. Евразийские лидеры охотно встречались с российским лидером на саммите на этой неделе", - говорится в публикации издания. Как ранее заявил РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань, прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
запад
индия
иран
СМИ: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым
NYT: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Отношение к президенту России Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым, другие лидеры охотно проводят встречи с ним, пишет
газета New York Times по итогам саммита ШОС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нём принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
"Путина на мировой арене встречают с возрастающей теплотой. Евразийские лидеры охотно встречались с российским лидером на саммите на этой неделе", - говорится в публикации издания.
Как ранее заявил РИА Новости профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань, прошедший в китайском Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества показал миру новую парадигму управления, отличающуюся от логики гегемонии Запада.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
