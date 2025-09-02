https://1prime.ru/20250902/putin-861638685.html

В Британии выступили с призывом после фотографии Путина на саммите ШОС

В Британии выступили с призывом после фотографии Путина на саммите ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ

В Британии выступили с призывом после фотографии Путина на саммите ШОС

Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на саммит ШОС говорит о провале Запада, пишет... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T12:08+0300

2025-09-02T12:08+0300

2025-09-02T12:08+0300

китай

индия

запад

россия

владимир путин

си цзиньпин

нарендра моди

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578795_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_025aa1d7c03689125f9c3145c7ec9961.jpg

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на саммит ШОС говорит о провале Запада, пишет британская Daily Mail."Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности…" — говорится в публикации.Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250902/rossiya-861631422.html

https://1prime.ru/20250901/malinen-861590252.html

китай

индия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, индия, запад, россия, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос