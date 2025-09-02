Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае - 02.09.2025
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:35+0300
2025-09-02T12:35+0300
политика
китай
пекин
владимир путин
шос
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
китай
пекин
китай, пекин, владимир путин, шос
Политика, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, ШОС
12:35 02.09.2025
 
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае

Путин встретился в Пекине с председателем правительства Словакии Фицо

Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Саммит ШОС -2025. День второй
СМИ: отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым
ПолитикаКИТАЙПекинВладимир ПутинШОС
 
 
