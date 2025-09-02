https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
