Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/putin-861640405.html
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:43+0300
2025-09-02T12:43+0300
политика
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861640236_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_fc339cf6d55f7113795fd25daf27eb76.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
https://1prime.ru/20250828/druzhba-861371953.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861640236_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ae99fd02fbde18947de6112f18e05b8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, роберт фицо, владимир путин
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Путин
12:43 02.09.2025
 
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин

Путин: Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В Словакии возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
28 августа, 10:53
 
ПолитикаРОССИЯСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала