Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин

политика

россия

словакия

роберт фицо

владимир путин

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, которая проводится премьером Робертом Фицо, сказал президент РФ Владимир Путин. "Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

словакия

2025

