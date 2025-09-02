Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250902/putin-861640551.html
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:44+0300
2025-09-02T12:44+0300
энергетика
россия
китай
словакия
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_bfca1bd6240b340f4daf74af39b596eb.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей. "Хочу отметить, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику - ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин в ходе встречи. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://1prime.ru/20250821/lavrov-861041850.html
китай
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6945379a6b81e336c119b26b3cb103df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, словакия, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
12:44 02.09.2025
 
Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей

Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей.
"Хочу отметить, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику - ред.), но и ваши компании продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
РФ и Индии интересны проекты по добыче энергоносителей, заявил Лавров
21 августа, 13:19
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙСЛОВАКИЯВладимир ПутинРоберт ФицоСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала