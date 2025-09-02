Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, заявил Путин
Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, заявил Путин
Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:44+0300
2025-09-02T12:44+0300
экономика
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784422_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_c5561edc8a1a7b4016acca4adb035ee1.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин. "Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
словакия
россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Экономика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
Словацкие компании продолжают работать на российском рынке, заявил Путин

Путин: словацкие компании продолжают успешно работать на российском рынке

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Словацкие компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики Словакии, заявил президент России Владимир Путин.
"Ваши компании некоторые продолжают работать, и небезуспешно, на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
ЭкономикаРОССИЯСЛОВАКИЯВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
Заголовок открываемого материала