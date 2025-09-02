Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/putin-861641225.html
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии
Президент России Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Словакии, отметив, что в сложных условиях внешних ограничений уровень товарооборота снизился, | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:45+0300
2025-09-02T12:45+0300
экономика
россия
китай
словакия
пекин
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861640236_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_fc339cf6d55f7113795fd25daf27eb76.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Словакии, отметив, что в сложных условиях внешних ограничений уровень товарооборота снизился, но наблюдаются определенные подвижки положительного плана. "Мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в 10 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%", - сказал российский лидер на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Однако Путин отметил и "определенные подвижки" положительного характера. "Надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить", - заключил президент России. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html
китай
словакия
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861640236_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ae99fd02fbde18947de6112f18e05b8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, словакия, пекин, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, СЛОВАКИЯ, Пекин, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
12:45 02.09.2025
 
Путин рассказал о товарообороте России и Словакии

Путин: товарооборот России и Словакии упал до уровня менее 4%

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле. 25 августа 2016 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Словакии, отметив, что в сложных условиях внешних ограничений уровень товарооборота снизился, но наблюдаются определенные подвижки положительного плана.
"Мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в 10 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%", - сказал российский лидер на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Однако Путин отметил и "определенные подвижки" положительного характера.
"Надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить", - заключил президент России.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
12:35
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙСЛОВАКИЯПекинВладимир ПутинРоберт ФицоСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала