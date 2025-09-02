https://1prime.ru/20250902/putin-861641225.html

Путин рассказал о товарообороте России и Словакии

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Словакии, отметив, что в сложных условиях внешних ограничений уровень товарооборота снизился, но наблюдаются определенные подвижки положительного плана. "Мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в 10 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%", - сказал российский лидер на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Однако Путин отметил и "определенные подвижки" положительного характера. "Надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить", - заключил президент России. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

