Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин

Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T12:54+0300

политика

россия

общество

европа

владимир путин

роберт фицо

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

