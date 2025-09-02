Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин - 02.09.2025
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:54+0300
2025-09-02T12:54+0300
политика
россия
общество
европа
владимир путин
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4d714ce895c17310da298fb2059b7ea6.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
https://1prime.ru/20250902/putin-861639973.html
европа
россия, общество , европа, владимир путин, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, Владимир Путин, Роберт Фицо
12:54 02.09.2025
 
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин

Путин: любой здравомыслящий человек понимает, что Россия не собирается нападать

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
Президент Владимир Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах
© POOL
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Китае
Политика РОССИЯ Общество ЕВРОПА Владимир Путин Роберт Фицо
 
 
