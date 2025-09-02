https://1prime.ru/20250902/putin-861641557.html

Путин назвал единственную цель России на Украине

Путин назвал единственную цель России на Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал единственную цель России на Украине

Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T12:57+0300

2025-09-02T12:57+0300

2025-09-02T12:57+0300

политика

россия

мировая экономика

украина

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://1prime.ru/20250831/peskov-861531065.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, владимир путин, роберт фицо