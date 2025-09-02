Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал единственную цель России на Украине
Путин назвал единственную цель России на Украине
Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
12:57 02.09.2025
 
Путин назвал единственную цель России на Украине

Путин: целью России на Украине является защита собственных интересов

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Заголовок открываемого материала