Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов - 02.09.2025
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, | 02.09.2025
2025-09-02T12:57+0300
2025-09-02T12:57+0300
политика
россия
пекин
китай
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. "Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер. Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.
Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
"Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Заголовок открываемого материала