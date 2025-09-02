https://1prime.ru/20250902/putin-861641762.html
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T12:57+0300
2025-09-02T12:57+0300
2025-09-02T12:57+0300
политика
россия
пекин
китай
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861558256_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4c7ea3c0bc6610991fabf41e2d1b8c1c.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. "Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер. Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
https://1prime.ru/20250902/putin-861640405.html
пекин
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861558256_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_62212979b6b471fbbc4730b3795bf41a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пекин, китай, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, Пекин, КИТАЙ, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Путин об истерии Запада о якобы планах РФ напасть на Европу: специалисты по фильмам ужасов
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.
Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
"Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил Путин