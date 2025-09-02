https://1prime.ru/20250902/putin-861642101.html
Контакты с Трампом показали, что администрация США слышит РФ, заявил Путин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
