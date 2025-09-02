https://1prime.ru/20250902/putin-861642270.html

Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

