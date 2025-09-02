https://1prime.ru/20250902/putin-861642270.html
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:04+0300
2025-09-02T13:04+0300
2025-09-02T13:04+0300
политика
россия
украина
владимир путин
роберт фицо
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_14d51014e2e111b264b88f1ccf998482.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
https://1prime.ru/20250901/yanukovich-861597848.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861582411_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c4cd5015035af15d56e3c67a4495d11f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, роберт фицо, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Роберт Фицо, НАТО
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Путин: Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Янукович заявил, что всегда был против вступления Украины в НАТО