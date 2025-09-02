Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин

https://1prime.ru/20250902/putin-861642418.html
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. "Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе - ред.): мы никогда против этого не возражали", - сказал российский лидер.
