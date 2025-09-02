Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/putin-861642418.html
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин
Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:05+0300
2025-09-02T13:05+0300
политика
россия
украина
пекин
владимир путин
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо. "Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе - ред.): мы никогда против этого не возражали", - сказал российский лидер.
https://1prime.ru/20250831/ukraina-861546714.html
украина
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb74184e745fb021c1b3dbf9d67dfceb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, пекин, владимир путин, роберт фицо, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Пекин, Владимир Путин, Роберт Фицо, ЕС
13:05 02.09.2025
 
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, заявил Путин

Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
Президент Владимир Путин встретился с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
"Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе - ред.): мы никогда против этого не возражали", - сказал российский лидер.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Лидеры ЕС и НАТО обсудят урегулирование на Украине в Париже, пишет FT
31 августа, 23:42
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАПекинВладимир ПутинРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала