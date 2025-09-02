Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:08+0300
2025-09-02T13:08+0300
политика
россия
украина
китай
аляска
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. "Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, украина, китай, аляска, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, Аляска, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
© РИА Новости . Сергей Бобылев
IV Евразийский экономический форум в Минске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске.
"Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Путин назвал страны Запада специалистами по фильмам ужасов
Заголовок открываемого материала