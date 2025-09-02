https://1prime.ru/20250902/putin-861642747.html
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:08+0300
2025-09-02T13:08+0300
2025-09-02T13:08+0300
политика
россия
украина
китай
аляска
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. "Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
россия, украина, китай, аляска, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, Аляска, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины
Путин: есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске.
"Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
