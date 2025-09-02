Путин рассказал о вариантах обеспечения безопасности Украины

https://1prime.ru/20250902/putin-861642747.html

Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. | 02.09.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. "Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

2025

