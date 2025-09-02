Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы
2025-09-02T13:07+0300
2025-09-02T13:07+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. "Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
13:07 02.09.2025
 
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.
"Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
На Украине отметили значительное снижение запасов газа
