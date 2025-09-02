https://1prime.ru/20250902/putin-861642904.html
Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы
Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:07+0300
2025-09-02T13:07+0300
2025-09-02T13:07+0300
энергетика
газ
восточная европа
украина
владимир путин
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. "Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
https://1prime.ru/20250901/gaz-861603956.html
восточная европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, восточная европа, украина, владимир путин, роберт фицо
Энергетика, Газ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Путин, Роберт Фицо
Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы
Путин: закройте поставки газа Украине, и они поймут пределы в нарушении чужих интересов
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.
"Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
На Украине отметили значительное снижение запасов газа