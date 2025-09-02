https://1prime.ru/20250902/putin-861642904.html

Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы

Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы - 02.09.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил, как заставить Украину уважать чужие интересы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T13:07+0300

2025-09-02T13:07+0300

2025-09-02T13:07+0300

энергетика

газ

восточная европа

украина

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. "Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://1prime.ru/20250901/gaz-861603956.html

восточная европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, восточная европа, украина, владимир путин, роберт фицо