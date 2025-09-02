Путин встретился в Китае с премьер-министром Пакистана Шарифом

https://1prime.ru/20250902/putin-861649929.html

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

