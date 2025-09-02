Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию - 02.09.2025
Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию
Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:45+0300
2025-09-02T14:45+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре. "Господин премьер-министр, в России в ноябре запланировано мероприятие тоже в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
14:45 02.09.2025
 
Путин пригласил премьер-министра Пакистана посетить Россию

Путин пригласил премьера Пакистана Шарифа посетить Россию в ноябре

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре.
"Господин премьер-министр, в России в ноябре запланировано мероприятие тоже в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
