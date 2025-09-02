https://1prime.ru/20250902/putin-861651859.html
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. "Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране.
"Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
