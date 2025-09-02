Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения - 02.09.2025
Политика
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения
Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:43+0300
2025-09-02T14:43+0300
политика
общество
пакистан
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране. "Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
общество , пакистан, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
Политика, Общество , ПАКИСТАН, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
14:43 02.09.2025
 
Путин выразил соболезнования народу Пакистана из-за наводнения

Путин принес соболезнования народу Пакистана из-за наводнения в стране

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Президент РФ Владимир Путин после заседания совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Президент РФ Владимир Путин после заседания совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране.
"Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин встретился в Китае с премьер-министром Пакистана Шарифом
Путин встретился в Китае с премьер-министром Пакистана Шарифом
Политика Общество ПАКИСТАН КИТАЙ Пекин Владимир Путин Си Цзиньпин ШОС
 
 
