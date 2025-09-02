Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Пакистана на международных площадках и по линии парламентов двух стран. Российский лидер во вторник провел в Китае переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Мы продолжаем сотрудничать по межпарламентской линии, взаимодействие идет на постоянной основе. Сотрудничаем на международных площадках, Пакистан сейчас исполняет обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН, и у нас идет постоянная работа и на этой важнейшей площадке", - сказал Путин.
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество России и Пакистана на международных площадках и по линии парламентов двух стран.
Российский лидер во вторник провел в Китае переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Мы продолжаем сотрудничать по межпарламентской линии, взаимодействие идет на постоянной основе. Сотрудничаем на международных площадках, Пакистан сейчас исполняет обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН, и у нас идет постоянная работа и на этой важнейшей площадке", - сказал Путин.
