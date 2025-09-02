https://1prime.ru/20250902/putin-861657320.html
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа - 02.09.2025, ПРАЙМ
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа
Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:40+0300
2025-09-02T15:40+0300
2025-09-02T15:40+0300
политика
россия
китай
пекин
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652629_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_581675cfc8e3bbc53aaada65bfef862f.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250902/putin-861652644.html
китай
пекин
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652629_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_20bd4b6cf6127bedead3a9185eee4e5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, индия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, ИНДИЯ, Владимир Путин
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа
Встреча Путина с премьером Пакистана Шарифом продлилась около часа
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана