https://1prime.ru/20250902/putin-861657320.html

Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа

Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа - 02.09.2025, ПРАЙМ

Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа

Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T15:40+0300

2025-09-02T15:40+0300

2025-09-02T15:40+0300

политика

россия

китай

пекин

индия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652629_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_581675cfc8e3bbc53aaada65bfef862f.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250902/putin-861652644.html

китай

пекин

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, пекин, индия, владимир путин