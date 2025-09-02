Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа - 02.09.2025
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа
Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
россия, китай, пекин, индия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, ИНДИЯ, Владимир Путин
15:40 02.09.2025
 
Встреча Путина и премьера Пакистана продлилась около часа

Встреча Путина с премьером Пакистана Шарифом продлилась около часа

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Архивное фото
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
