Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин - 02.09.2025
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:58+0300
2025-09-02T15:58+0300
политика
россия
сербия
владимир путин
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/82962/45/829624550_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_76cddd47647342c5cf35ec78f7e31bd8.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича. "Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
сербия
россия, сербия, владимир путин, александр вучич
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Владимир Путин, Александр Вучич
15:58 02.09.2025
 
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин

Путин: Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича.
"Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии
Политика РОССИЯ СЕРБИЯ Владимир Путин Александр Вучич
 
 
