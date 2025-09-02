https://1prime.ru/20250902/putin-861658271.html

Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин

2025-09-02T15:58+0300

политика

россия

сербия

владимир путин

александр вучич

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича. "Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.

сербия

2025

россия, сербия, владимир путин, александр вучич