Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин
02.09.2025
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T15:58+0300
2025-09-02T15:58+0300
2025-09-02T15:58+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу, который Сербия проводит под руководством своего президента Александра Вучича. "Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность с вами лично поговорить", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сербии.
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
