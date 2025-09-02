https://1prime.ru/20250902/putin-861659204.html
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина - 02.09.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина
Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T16:11+0300
2025-09-02T16:11+0300
2025-09-02T16:11+0300
политика
россия
газ
монголия
китай
владимир путин
алексей миллер
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении. Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
https://1prime.ru/20250902/miller-861630943.html
монголия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, монголия, китай, владимир путин, алексей миллер, газпром, газопровод "сила сибири"
Политика, РОССИЯ, Газ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина
Bloomberg: соглашение о "Силе Сибири-2" стало дипломатической победой Путина
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает
агентство Блумберг.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
Миллер назвал "Силу Сибири 2" самым масштабным проектом в газовой отрасли