СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина

2025-09-02

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении. Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.

2025

