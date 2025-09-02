Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина
2025-09-02T16:11+0300
2025-09-02T16:11+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении. Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
16:11 02.09.2025
 
СМИ назвали соглашение о "Силе Сибири-2" дипломатической победой Путина

Bloomberg: соглашение о "Силе Сибири-2" стало дипломатической победой Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.
Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
Миллер назвал "Силу Сибири 2" самым масштабным проектом в газовой отрасли
10:03
 
ПолитикаРОССИЯГазМОНГОЛИЯКИТАЙВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
