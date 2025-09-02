Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил позитивную динамику по торговле между Россией и Сербией - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил позитивную динамику по торговле между Россией и Сербией
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Определенный спад по торговле произошел в 2024 году по торговле между Россией и Сербией, а в этом году наблюдается позитивная динамика, ее надо закрепить, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в Пекине провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. "В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад по торговле, но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику, и задача заключается в том, чтобы её закрепить", - сказал Путин в ходе переговоров. Российский лидер отметил, что ведомства России и Сербии на постоянной основе работают друг с другом достаточно интенсивно и с результатом. "По-моему, на конец этого года в Белграде намечено очередное заседание Комитета по торгово-экономическим связям, и мы, разумеется, готовы и заинтересованы в продолжении нашей совместной работы по этим направлениям", - сказал президент России.
17:04 02.09.2025
 
Путин отметил позитивную динамику по торговле между Россией и Сербией

Путин: в 2024 году произошел спад по торговле между Россией и Сербией

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
%Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Россия уважает независимый политический курс Сербии, заявил Путин
15:58
 
