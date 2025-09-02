https://1prime.ru/20250902/putin-861663879.html
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T17:28+0300
2025-09-02T17:28+0300
2025-09-02T17:40+0300
политика
владимир путин
шавкат мерзиёев
встреча
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:311:2980:1987_1920x0_80_0_0_e07e450e56ab6dff42e6be3ea3d632e9.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине. В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
https://1prime.ru/20250902/vstrecha-861663273.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fc64868a26426a8b43cd962f9c1199d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мерзиёев, встреча, китай
Политика, Владимир Путин, Шавкат Мерзиёев, встреча, КИТАЙ
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиёев
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.
В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
Встреча Путина и Вучича в Пекине завершилась