Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/putin-861663879.html
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T17:28+0300
2025-09-02T17:40+0300
политика
владимир путин
шавкат мерзиёев
встреча
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:311:2980:1987_1920x0_80_0_0_e07e450e56ab6dff42e6be3ea3d632e9.jpg
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине. В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
https://1prime.ru/20250902/vstrecha-861663273.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fc64868a26426a8b43cd962f9c1199d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, шавкат мерзиёев, встреча, китай
Политика, Владимир Путин, Шавкат Мерзиёев, встреча, КИТАЙ
17:28 02.09.2025 (обновлено: 17:40 02.09.2025)
 
Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана

Путин в Китае провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиёев

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине. 2 сентября 2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у российского лидера началась программа в Пекине.
В столице Китая уже состоялись трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентом Сербии Александром Вучичем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Встреча Путина и Вучича в Пекине завершилась
17:08
 
ПолитикаВладимир ПутинШавкат МерзиёеввстречаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала