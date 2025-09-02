https://1prime.ru/20250902/putin-861666757.html
В Пекине началась встреча президентов Белоруссии и России
В Пекине началась встреча президентов Белоруссии и России
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Пекине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Пекине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Канал разместил фотографию рукопожатия президентов. За несколько минут до этого Telegram-канал анонсировал встречу двух стран, несмотря на позднее время в Пекине. Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Пекине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Канал разместил фотографию рукопожатия президентов.
За несколько минут до этого Telegram-канал анонсировал встречу двух стран, несмотря на позднее время в Пекине.
Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
