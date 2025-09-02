https://1prime.ru/20250902/putin-861666757.html

В Пекине началась встреча президентов Белоруссии и России

В Пекине началась встреча президентов Белоруссии и России - 02.09.2025, ПРАЙМ

В Пекине началась встреча президентов Белоруссии и России

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Пекине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T18:45+0300

2025-09-02T18:45+0300

2025-09-02T18:45+0300

политика

владимир путин

александр лукашенко

встреча

пекин

россия

белоруссия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752125_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_084a64273085f1c9739b12a4cfbb965b.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Пекине, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Канал разместил фотографию рукопожатия президентов. За несколько минут до этого Telegram-канал анонсировал встречу двух стран, несмотря на позднее время в Пекине. Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250808/razgovor-860471765.html

пекин

белоруссия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, александр лукашенко, встреча, пекин, россия, белоруссия, китай