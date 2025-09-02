Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин похвалил инициативу Китая по глобальному управлению - 02.09.2025
Путин похвалил инициативу Китая по глобальному управлению
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая. Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению. "Хорошая", - сказал в свою очередь Путин. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
19:11 02.09.2025
 
Путин похвалил инициативу Китая по глобальному управлению

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая.
Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению.
"Хорошая", - сказал в свою очередь Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
